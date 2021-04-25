Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит с посланием
Премьер-министр РА Никол Пашинян выступит с посланием 25 апреля в 11:00 часов.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян.
«Сегодня, 25 апреля, в 11:00 часов премьер-министр Никол Пашинян выступит с посланием», - говорится в сообщении.
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