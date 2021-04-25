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Премьер-министр  Армении  Никол Пашинян выступит с посланием

Премьер-министр  Армении  Никол Пашинян выступит с посланием

Премьер-министр РА Никол Пашинян выступит с посланием 25 апреля в 11:00 часов.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в  Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян.

«Сегодня, 25 апреля, в 11:00 часов  премьер-министр Никол Пашинян выступит с посланием», - говорится в сообщении.


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