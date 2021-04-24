Каждый год в этот день мы поминаем всех тех, кто погиб во время Геноцида армян в Османскую эпоху: послание Байдена

Президент США Джо Байден направил послание по случаю 24 апреля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Белого дома, в послании говорится:

“Каждый год в этот день мы поминаем всех тех, кто погиб во время Геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний. Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и общинных лидеров в Константинополе властями Османской империи, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления. Мы чествуем жертв Мец Ехерна (Великой Резни), чтобы ужасы произошедшего никогда не были потеряны для истории. И мы помним, чтобы оставаться бдительными в отношении разъедающего влияния ненависти во всех ее формах.

Большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы уважаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось.

Сегодня, когда мы скорбим о том, что было потеряно, давайте также обратим свой взор на будущее - на мир, который мы хотим построить для наших детей. Мир, незапятнанный повседневными пороками фанатизма и нетерпимости, где уважаются права человека и где все люди могут вести свою жизнь с достоинством и в безопасности. Давайте подтвердим нашу общую решимость предотвратить будущие злодеяния в любой точке мира. И давайте добиваться исцеления и примирения для всех людей мира.

Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в результате Геноцида, который начался в этот день 106 лет назад”.