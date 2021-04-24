Премьер-министр Армении направил благодарственное письмо президенту США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил благодарственное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену по случаю того, что он назвал события 1915-23 гг. в Османской империи «Геноцидом армян». Как сообщает Арменпресс, Пашинян заявил об этом на своей странице в Facebook, представив текст письма:

“Ваше Превосходительство,

Народ Армении и армяне всего мира с большим энтузиазмом восприняли Ваше послание об официальном признании и осуждении Геноцида армян, совершенного Османской империей в 1915-1923 гг. Высоко ценю Вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути восстановления истины и исторической справедливости, неоценимой поддержкой потомкам жертв Геноцида армян.

Хочу особо отметить также принятые в 2019 году обеими палатами Конгресса США резолюции о признании Геноцида армян и констатировать, что Вашим посланием процесс признания в США Геноцида армян достиг своей цели.

Признание Геноцида армян важно не только в плане уважения памяти 1,5 млн невинных жертв, но и предотвращения повторения подобных преступлений.

Для Республики Армения признание является как вопросом восстановления истины и исторической справедливости, так и вопросом безопасности, особенно в свете событий, произошедших в нашем регионе в прошлом году.

Полностью разделяю Вашу мысль: “Если мы полностью не признаём, не чтим память и не учим наших детей о геноциде, слова «Никогда больше» теряют свой смысл”.

Многоуважаемый господин Байден,

Признание Соединенными Штатами Геноцида армян является востребованным посланием международному сообществу и подтверждает верховенство прав человека и ценностей в международных отношениях. С этой точки зрения это воодушевляющий и вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое и толерантное международное общество.

Прошу принять, Ваше Превосходительство, уверения в моем глубоком к Вам уважении”.