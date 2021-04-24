Хотим пройти путь признания Нагорного Карабаха: председатель Сената Франции

В своем выступлении в резиденции президента Армении председатель Сената Франции Жерар Ларше отметил, что они хотят пройти путь признания Нагорного Карабаха, политических переговоров, которые приведут к долгосрочному миру.

«Отсюда мы несем посыл сопредседателям Минской группы. Мы думаем, что Россия, США и Франция должны быть в состоянии предложить способ прочного и долгосрочного мира в связи с карабахской проблемой», - как сообщает Арменпресс, сказал Жерар Ларше.

Говоря о принятой французским законодательным органом резолюции о необходимости признания независимости Арцаха, Жерар Ларше отметил, что это рычаг, вокруг которого ведутся обсуждения.

«Согласно Конституции Франции, что внешнюю политику проводит исполнительная власть, и они должны принимать решение. Конечно, ни Сенат, ни Национальное собрание в этом вопросе не будут оставаться в стороне. Считаем, что как сопредседатель Минской группы Франция несет соответствующую ответственность вместе с Россией и США. Мы хотим довести резолюцию, принятую в Сенате, а затем в Национальном собрании, до парламентов других стран. Вот путь», - сказал председатель Сената Франции.