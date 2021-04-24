Во Франции все отдают дань уважения жертвам Геноцида армян: Лемуан

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Повсюду во Франции все чтят память жертв Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил госсекретарь иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан в своем выступлении в мемориале Цицернакаберд.

«Сегодня, 24 апреля, армяне отмечают Геноцид армян. В этом году от имени президента Макрона наша делегация, естественно, присутствует на церемонии поминовения. В этом году церемония имеет особое значение, ведь уже исполнилось 20 лет, когда Франция законодательно признала Геноцид армян. Но президента не удовлетворило это, и 24 апреля уже третий год подряд в официальном государственном календаре Франции отмечается как день памяти. Все во Франции по-разному чтят память жертв Геноцида армян», - сказал Лемуан.

Госсекретарь иностранных дел Франции добавил, что эта поминальная церемония является выражением французской признательности всем людям, которые утвердились и внесли свой вклад в жизнь французского государства.

«Франция всегда была рядом с Арменией, как в тяжелые моменты прошлого, так и во всех начинаниях, ожидаемых в будущем. Об этом свидетельствует осуждение президентом Франции всех наемников, завербованных из Сирии, которые явились на известные всем нам события, медико-гуманитарная миссия, организация которой и ее отправка в Армению не затягивались», - сказал он. .

Жан-Батист Лемуан также сослался на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о немедленном возвращении военнопленных.

«Как говорил Азнавур в «Они упали в песне», они упали, они пострадали, грянул гром, их вина была в том, что они были детьми Армении. Сегодня армянский народ твердо стоит, он сопротивляется, ничто не сможет помешать многовековой армяно-французской дружбе», - заключил Жан-Батист Лемуан.