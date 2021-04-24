Мы подтверждаем нашу приверженность верховенству справедливости и свободы: обращение министра обороны Кипра

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр обороны Кипра Хараламбос Петридис выступил с посланием по случаю 106-й годовщины Геноцида армян у мемориала Цицернакаберд. «Арменпресс» представляет послание министра обороны Кипра.

«С чувством смирения я посылаю искреннее послание поддержки правительства и народа Кипра и солидарности по случаю Дня памяти жертв геноцида.

Сегодня, отмечая память жертв Геноцида армян, жестоко учиненного Османской Турцией, мы подтверждаем нашу непоколебимую коллективную приверженность верховенству справедливости и свободы.

1,5 миллиона армянских женщин, мужчин, детей, которые погибли, никогда не должны быть забыты, мы не должны молчать об этом злодеянии. Мы отдаем дань уважения Армении и всем армянам во всем мире за их твердую решимость и стойкость.

Непостижимо, что исполнители и подстрекатели этого ужасного преступления против цивилизованного человечества армян до сих пор отрицают свои действия, игнорируют призывы признать свою гнусную политику геноцида. В 2015 году парламент Республики Кипр принял постановление, устанавливающее уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян ».

В последние месяцы, в результате нападения Азербайджана при соучастии Турции, Армения вновь стала свидетелем огромных человеческих страданий. Это проявление агрессии Турции по отношению к своим соседям направлено на продвижение своей рационалистической программы путем создания кризисов в регионе, в том числе на Кипре и в Восточном Средиземноморье.

Дорогие друзья,

Республика Кипр - близкий друг, партнер и союзник Армении. Мы разделяем те же чувства боли и печали, потому что наша страна была, продолжает оставаться жертвой агрессивной, насильственной и деструктивной политики Турции.

Прочные связи между нашими народами, стабильная и динамичная армянская община Кипра вносят большой вклад в развитие двусторонних отношений и сотрудничества на международной арене. Не сомневаюсь, что в ближайшем будущем эти уникальные исторические связи еще больше укрепятся.

Наши две страны, соответствующие организации диаспоры, будут продолжать работать вместе, объединяя свои усилия для достижения прочной свободы и справедливости.

Резюмируя свои слова, искренне желаю армянскому народу здоровья и процветания.

Пусть навсегда останется светлая память о жертвах геноцида».