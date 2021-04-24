Министр молодежи и спорта Ливана возложила цветы к Мемориалу жертв Геноцида армян

Министр молодежи и спорта Ливана Вардинэ Оганян почтила память жертв Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс», Оганян возложила цветы к вечному огню Мемориала геноцида. Вардинэ Оганян посетит Музей-институт геноцида.

У Мемориала Цицернакаберда Вардинэ Оганян произнесла речь. Для участия в церемонии поминовения святых мучеников Геноцида армян она прибыла в Армению от имени президента Ливана.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств мира. Ливан - одна из этих 30 стран, признавших и осудивших Геноцид армян. Палата депутатов страны приняла это решение 3 апреля 1997 года. 11 мая 2000 г. законодательный орган Ливана принял еще один соответствующий документ.