Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо президенту Армении Армену Саркисяну. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Франции в Армении

“Господин президент, Дорогой Армен /приписано от руки/.

В 106-ю годовщину Геноцида армян мои мысли направлены к Армении, которая пережила тяжелые дни в своей истории. Мысленно я с армянским народом, спасшимися от Геноцида и беженцами, которых когда-то приняла Франция и потомки которых строили нашу страну. Мы никогда этого не забудем.

Хотел бы в этом полный чувств и достоинства день быть рядом с вами. Я попросил госсекретаря МИД Жана-Батиста Лемуана представить меня на памятных мероприятиях в Ереване.

В соответствии с взятым мною обязательством, с 2019 года 24 апреля отмечается во Франции как День памяти Геноцида армян. Этот день отмечается по всей Франции, несмотря на санитарные ограничения. В этот день, больше, чем в какой-либо другой, наши народы едины”, - отмечается в письме.