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Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо президенту Армении Армену Саркисяну

Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо президенту Армении Армену Саркисяну

Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо президенту Армении Армену Саркисяну. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Франции в Армении

“Господин президент, Дорогой Армен /приписано от руки/.

В 106-ю годовщину Геноцида армян мои мысли направлены к Армении, которая пережила тяжелые дни в своей истории. Мысленно я с армянским народом, спасшимися от Геноцида и беженцами, которых когда-то приняла Франция и потомки которых строили нашу страну. Мы никогда этого не забудем. 

Хотел бы в этом полный чувств и достоинства день быть рядом с вами. Я попросил госсекретаря МИД Жана-Батиста Лемуана представить меня на памятных мероприятиях в Ереване.

В соответствии с взятым мною обязательством, с 2019 года 24 апреля отмечается во Франции как День памяти Геноцида армян. Этот день отмечается по всей Франции, несмотря на санитарные ограничения. В этот день, больше, чем в какой-либо другой, наши народы едины”, - отмечается в письме.


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