Мы должны сохранить память о жертвах геноцида: вице-президент Бундестага

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Ханс-Петер Фридрих, вице-президент Бундестага Германии, член фракции ХДС / ХСС, призывает мир сохранить память о жертвах Геноцида армян. Об этом он заявил в ообращении «Арменпресс» по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

«24 апреля во всем мире мы поминаем сотни тысяч подвергшихся жестокому геноциду армян мужчин, женщин,детей, а также тех, кто пытался обеспечить или спасти жизни этих людей. Мы должны хранить память обо всех этих людях в наших сердцах.

Но дело не только в прошлом, это в будущем. Мы, немцы, поставили перед собой задачу способствовать примирению и сближению между Арменией и Турцией», - сказал Ханс-Петер Фридрих.