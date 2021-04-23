В Парламенте Болгарии обсуждалась тема Геноцида армян

На пленарном заседании Национального собрания Республики Болгарии 23 апреля депутаты обсудили тему Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», депутат Арман Бабикян заявил: “Еще в 1975 году Нижняя палата законодательного собрания США признала Геноцид армян. Граждане Болгарии узнали правду и делегировали нас защищать ее. Наша парламентская группа убийства армян в Османской империи называет геноцидом. Этого шага ждут тысячи армян. Мы должны быть благодарны народу Болгарии за то, что он принял выживших армян. Это те люди, которые спасали и болгарских евреев.

Цецка Бачкова из фракции “Демократическая Болгария” сделала заявление от имени своей фракции, касающееся трагических событиях в Османской империи: “Болгары проявили доброту и сострадание, открыв свои двери перед беженцами. Тысячи армянских беженцев были приняты болгарами и решили остаться здесь. Со временем они стали частью болгарского народа”. По ее словам, 16 стран-членов ЕС уже признали Геноцид армян. Она от имени фракции “Демократическая Болгария” заявила, что поддерживает замену в болгарских документах термина “массовое убийство армян” термином “геноцид”.

Депутаты фракции “Социалистической партии Болгарии”, фракции “Есть такой народ”, “Демократической Болгарии” и “Встань, выйди” минутой молчания почтили память жертв Геноцида армян в Османской империи.

“Демократическая Болгария” также заявила, что эти убийства они считают геноцидом.