Армения планирует экспортировать в Канаду солнечные панели и алкогольные напитки

Министр экономики Армении Ваан Керобян 22 апреля принял чрезвычайного и полномочного посла Канады в Армении Элисон Леклер. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

В ходе встречи было обсуждено армяно-канадское сотрудничество, намечены приоритетные направления сотрудничества. Были выделены следующие направления сотрудничества: торговля и инвестиции, промышленность, высокие технологии, образование и туризм. Министр выразил уверенность, что армяно-канадские экономические отношения имеют большой потенциал для активизации и развития.

Обсуждались возможности экспорта армянской продукции в Канаду, в частности, солнечные панели и алкогольные напитки. Министр придал важность установления деловых связей с ведущими канадскими компаниями по производству конопли, подчеркнув, что в Армении с учетом климатических условий страны и квалифицированной рабочей сил есть привлекательная среда для ведения этого бизнеса. Кроме того, канадские инвесторы могут воспользоваться возможностями ныне строящихся в Армении промышленных зон для облегчения процесса перевода своих производственных филиалов в Армению, а также для беспрепятственного доступа на рынок ЕАЭС.

Ваан Керобян подчеркнул фундаментальное значение образования в экономическом развитии страны. Для достижения этой цели работа ведется. Посол Леклер и министр Керобян обсудили и возможность совместных образовательных программ и программ повышения квалификации.

Собеседники выделили программы предоставления финансовых услуг и обмена опытом в сферах сельского хозяйства.

Министр выразил готовность поддержать канадские финансовые институты, банки, в частности венчурные фонды, базирующиеся в Армении, подчеркнув, что Армения имеет одну из самых прозрачных и надежных финансовых систем в регионе, благодаря чему, в Армении уже много лет работают ведущие международные банки.

В ходе встречи также обсуждались вопросы организации деловых встреч с участием представителей частного сектора двух стран. В этой связи министр предложил во второй половине 2021 года провести армяно-канадский бизнес-форум.