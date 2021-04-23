КГД для раненых солдат организует бесплатные курсы, возможна и перспектива работы в комитете

Председатель Комитета государственных доходов Эдуард Ованнесян посетил Реабилитационный центр Защитника Отечества. Как сообщил «Арменпресс» сотрудник отдела по связям с общественностью Комитета государственных доходов, он ознакомился с условиями, созданными для реабилитации раненых солдат, пообщался с защитниками Отечества и представил намерение КГД участвовать в решении вопроса их трудоустройства.

Директор центра Айкуи Минасян, ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян представили процесс лечения воинов, подчеркнув, что этот центр, оснащенный современным реабилитационным оборудованием, по своим возможностям – уникален во всем регионе. Все услуги, начиная от медицинской помощи до психологической поддержки, проживание в центре и качественное питание - бесплатны.

Здесь обеспечен и досуг защитников Родины, организуются образовательные программы для решения их вопросов социальной интеграции и трудоустройства. Комитет государственных доходов также внесет в эту работу свой вклад. На встрече Эдуард Ованнесян предложил организовать в Учебном центре комитета бесплатные тренинги, с перспективой дальнейшей работы в КГД.

По словам председателя Комитета государственных доходов, наиболее удобным вариантом для военнослужащих может стать работа в сфере информационных технологий, таможенного оформления, не предполагающая физических нагрузок. Но на этом направления не ограничиваются. Необходимые программы обучения будут уточнены совместно со специалистами Учебного центра в зависимости от образования, предпочтений и способностей участников.

“Мы все должны быть им благодарны за их героизм. От имени сотрудников моей системы и от себя лично я благодарю этих героев и желаю им здоровья и выздоровления”, - сказал председатель КГД.

Сотрудничество с Реабилитационным центром будет подтверждено подписанием меморандума с ГНКО “Учебный центр”. Глава комитета поручил руководителю Учебного центра в короткие сроки предпринять практические шаги по организации программы обучения воинов и их подготовке к работе в системе КГД.