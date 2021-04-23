Арарат Мирзоян и Вячеслав Володин договорились в середине мая встретиться в Москве

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 23 апреля провели разговор и договорились в середине мая встретиться в Москве.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Госдумы.

“Вячеслав Володин и Арарат Мирзоян обсудили вопросы двусторонних отношений в парламентской сфере и договорились в Москве в середине мая провести встречу”, - говорится в сообщении Госдумы РФ.