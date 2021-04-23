Обсужден вопрос внедрения новой базы данных дорожно-транспортных происшествий

Заместитель министра территориального управления по вопросам инфраструктуры Армении Кристине Галечян приняла участие в семинаре по внедрению новой базы данных дорожно-транспортных происшествий. Как сообщает «Арменпресс», Министерство сообщает, что указанная программа реализуется при поддержке Всемирного банка. В семинаре участвовали представители Министерства территориального управления, Всемирного банка, Дорожной полиции, НПО “Национальный совет безопасности дорожного движения” и Департамента дорожного движения ГНКО.

В ходе семинара была представлена статистика дорожно-транспортных происшествий в регионе Восточного партнерства, обсужден опыт европейских стран по сбору и обработке данных по безопасности дорожного движения, а также обсуждены инструменты управления аварийными участками автодорог. Обсуждался вопрос создания в Армении новой базы данных дорожно-транспортных происшествий в соответствии с международными стандартами.

Заместитель министра Кристине Галечян подчеркнула, что Армения присоединилась к директивам ЕС, касающимся внедрения и интеграции систем безопасности дорожного движения.

“В связи с этим Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении разрабатывает пакет соответствующих законодательных изменений, которые должны полностью отражать требования директив ЕС, касающихся безопасности дорожного движения. В контексте всего этого очень важным будет соответствие системы сбора данных международным стандартам. Этот вопрос находится в центре внимания правительства. Безопасность дорожного движения является одним из стратегических направлений развития дорожного сектора. Я надеюсь, что мы добьемся в этом направлении большого прогресса, создав жизнеспособную систему и адаптируя ее к новым велениям”, - сказала Кристине Галечян.

При подведении итогов семинара, было отмечено, что процесс сбора данных для обеспечения эффективности работы должен осуществляться в сотрудничестве со всеми ведомствами, занимающимися вопросами безопасности дорожного движения. Новая система улучшит анализ данных дорожно-транспортных происшествий, что позволит в будущем предотвращать аварии.