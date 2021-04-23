Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция выбыла из учебной программы по “F-35”

“Соединенные Штаты официально не включили Турцию в программу подготовки истребителей пятого поколения “F-35”. “C-400 несовместим с “F-35”, и Турция исключена из программы. Мы продолжаем продвигаться вперед с официальным выходом Турции из программы F-35 Partnership, как было объявлено в июле 2019 года”, - заявила “Al Arabiya English” пресс-секретарь Министерства обороны Джессика Максвелл. Таким образом, Пентагон расторгает соглашение 2007 года с Турцией. Меморандум о взаимопонимании был подписан 26 января, и контракт был продлен с остальными 8 партнерами.

После исключения Анкары из разработки и производства истребителей пятого поколения “F-35” турецкие конструкторы и инженеры активизировали работу над проектами по созданию беспилотников. Понятно, что в нынешней ситуации турецкая сторона пытается уравновесить пробел в военной промышленности, и роль, сыгранная байрактарами во время второй Арцахской войны, похоже, вселяет уверенность”.

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