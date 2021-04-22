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Милитаристская риторика вновь может поставить регион на грань войны: Захарова о заявлениях Алиева

Милитаристская риторика вновь может поставить регион на грань войны: Захарова о заявлениях Алиева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коснулась угрозах Алиева захватить “Зангезурский коридор”. Как сообщает Арменпресс, Захарова отметила, что Москва призывает стороны воздерживаться от реваншистских настроений и милитаристской риторики, которая вновь может поставить регион на грань войны.

Официальный представитель МИД РФ также призвала стороны соблюдать достигнутые лидерами Армении, России и Азербайджана от 9 ноября и 11 января договоренности, подчеркнув, что разблокирование транспортных коридоров в регионе также укладывается в логику этих договоренностей.


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