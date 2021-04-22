Захарова о бакинском парке: разве подобные раздражители будут содействовать достижению урегулирования?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коснулась открывшегося в Баку «парк трофеев» и отметила, что российская сторона надеется, что стороны конфликта предпримут практические шаги для нормализации отношений, а не для создания новых разделительных линий. Как сообщает Арменпресс, Захарова напомнила, что была заплачена огромная цена - человеческие жизни, и такой момент нужно использовать для других, созидательных целей, а не для того, чтобы еще больше усугублять ситуацию.

«Да, мы можем со многим быть не согласны. Кому-то хочется продолжения войны, кому-то хочется реванша. Но в этом ли цель? И разве подобные раздражители, подобные проблемы будут содействовать достижению урегулирования или заключению мира? Вот этот вопрос нужно задать. Ответ очевиден – конечно же нет, не способствует», – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Москва считает важнейшей задачей на данном этапе укрепление мер доверия в отношениях Армении и Азербайджана, формирование положительной экономической повестки, способной обеспечить перспективы развития Закавказья.