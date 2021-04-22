Посол США в ходе визита в Сюникскую область подчеркнула важность армяно- американского партнерства

Посол США в Армении Линн Трейси посетила Сюникскую область, чтобы лично узнать о ситуации, создавшейся здесь после эпидемии и военных действий.

Как сообщили Арменпресс в посольстве США в Армении, посол также встретилась с бенефициарами грантовых программ правительства США, чтобы обсудить пути обеспечения непрерывности сотрудничества и содействия восстановлению и развитию Сюника.

Во время визита с 18 по 22 апреля посол Трейси посетила общины Сисиан, Мегри, Капан и Горис, встретилась с губернатором Сюника Меликсет Погосяном, мэром Мегри Мхитаром Закаряном, мэром Гориса Арушем Арушаняном и мэром Сисиана Артуром Саргсяном. Посол с ними обсудила предоставление правительством США гуманитарной помощи лицам, перемещенным в результате войны, и представила работу, посредством которой США продолжают поддерживать развитие региона.

В Сисиане посол Трейси посетила Фонд Сисианского центра образования для взрослых и встретилась с бенефициарами Программы малых грантов Комиссии по демократии (из общины Хацаван). Благодаря программе жители Хацавана приобрели навыки сбора средств, с помощью которых они собрали средства на строительство игровой площадки для детей общины.

В Мегри Линн Трейси говорила с сотрудниками посольства в Центре обслуживания фермеров, финансируемом Агентством США по международному развитию (USAID). Центр поддерживает более половины фермеров Мегри, предоставляя им качественные сельскохозяйственные товары и услуги.

Следующей остановкой Линн Трейси была фабрика по производству сухофруктов. Здесь она встретилась с партнером USAID Хайкуш Овсепян и ее семьей. Овсепяны с помощью Международного агентства развития развивают свой семейный сад и фабрику, способствуя этим росту доходов общины. Во время своего визита в Мегри посол Трейси встретилась с начальником пограничного пункта, посетила церковь Св. Иоанна, чьи исторические фрески были отреставрированы благодаря гранту в размере 500 000 долларов от Фонда культурного наследия посла США.

В Капане посол особенно была рада встрече с выпускниками американских образовательных программ, проживающих в Сюникской области. Посол и молодые люди обсудили итоги своего визита в США.

В конце визита посол Трейси побывала в Горисе, чтобы встретиться с семьями, перемещенными из Нагорного Карабаха, с социальными работниками, партнерами USAID, поддерживающими эти семьи, и другими жертвами войны. Посол подтвердила готовность правительства США продолжать оказывать содействие армянскому народу.