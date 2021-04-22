Одним из инструментов предотвращения геноцидов является их признание: президент Армении

В преддверии 106-й годовщины Геноцида армян президент Республики Армения Армен Саргсян направил письма главам более двух десятков стран и руководителям международных структур, в частности, президентам Франции, России, Соединенных Штатов Америки, Германии, Италии, Аргентины, Ливана, Греции, Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, королям Нидерландов, Бельгии, Швеции и др.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппрата президента Армении.

Президент Саргсян выразил свою признательность президентам, парламентам, общественным, духовным, научным и академическим кругам за признание и осуждение Геноцида армян в различных форматах, а также за солидарность, проявленную армянскому народу.

В письме президенту Франции Эммануэлю Макрону президент Саргсян, в частности, отметил: “Признание Геноцида армян, участие президента Франции в церемонии, посвященной 100-летию Геноцида армян в Ереване, объявление Вашим указом 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян еще раз подчеркивают последовательность и приверженность Франции общечеловеческим ценностям”.

В письме президенту России Владимиру Путину президент Саргсян, в частности, отметил: “Признание Геноцида армян, декларация, признающая 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян, заявление Государственной Думы в связи со 100-летием Геноцида армян, Ваше участие в церемонии, посвященной 100-летию Геноцида армян, еще раз подчеркивают последовательность и приверженность России общечеловеческим ценностям”.

В письме, направленном президенту США Джо Байдену, президент Саргсян высоко оценил решение обеих палат Конгресса США 2019 г. и, в частности, отметил: “В Армении с большим удовлетворением встретили принятие в 2019 году Палатой представителей США резолюции о признании Геноцида армян, после чего последовало и единогласное решение Сената США”.

По словам президента Армении, признание Геноцида армян означает признание преступления против человечества. “Мы убеждены, что одним из инструментов предотвращения геноцидов и геноцидальной политики является их признание и осуждение.

Надеемся, что Вы подтвердите свою приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов”.

В своих письмах президент Армении выразил уверенность, что процесс международного признания и осуждения Геноцида армян будет способствовать предотвращению геноцида как направленного против человечества преступления и устранению безнаказанности.