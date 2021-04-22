Агрессивные действия противника нацелены на срыв миротворческой миссии РФ: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление по поводу стрельбы противника по населенным пунктам Арцаха. Арменпресс представляет заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах.

“20 апреля Вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года вели стрельбу по Степанакерту, столице Арцаха, а также по населенным пунктам Шош и Мхитарашен Аскеранского района. В результате стрельбы была повреждена крыша жилого дома в Степанакерте.

Министерство иностранных дел Республики Арцах решительно осуждает провокационно-агрессивные действия противника, направленные на создание атмосферы страха и незащищенности среди граждан Арцаха и на срыв миротворческой миссии Российской Федерации.

Нападения на армянские автомобили, стрельба по сельским жителям, работающим на полях, диверсионное проникновение и вандализм, уничтожение армянских историко-культурных памятников и множество других враждебных действий азербайджанской стороны являются следствием проводимой в Азербайджане на государственном уровне арменофобии и фашистской политики.

Любая попытка запугать народ Арцаха обречена на провал, потому что наша решимость жить свободно на своей земле не может быть поколеблена”.