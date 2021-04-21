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Германия продолжает поддерживать дипломатические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Германия продолжает поддерживать дипломатические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Правительство Федеративной Республики Германии продолжает поддерживать дипломатические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркивает важность фундаментальных принципов территориальной целостности, мирного урегулирования конфликтов и самоопределения народов. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс заявил спикер правительства ФРГ.

Вопрос: Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель в ПАСЕ стало поводом определенных комментариев. В прошлом Германия поддерживала выдвинутые сопредседателями Минской группы ОБСЕ принципы урегулирования, включая право на самоопределение. Изменилась ли позиция Германии после применения силы Азербайджаном?

Ответ: В своем выступлении в ПАСЕ Федеральный канцлер отметила важность международного права. В этом контексте совместное упоминание Крыма и Нагорного Карабаха следует в первую очередь понимать как констатация того, что федеральное правительство в обоих случаях отвергает применение силы как средства разрешения конфликта. Федеральное правительство продолжает поддерживать дипломатические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, основанные на трех фундаментальных Хельсинских принципах: территориальная целостность, мирное урегулирование конфликта и право народов на самоопределение.
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