Спецпредставитель Комитета министров СЕ выразил поддержку усилиям МГ ОБСЕ

Спецпредставитель Комитета министров Совета Европы, государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта выразил поддержку сопредседательству Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, Рот сказал об этом в ответ на вопрос азербайджанца Рафаела Гусейнова.

«Как неоднократно подчеркивал Комитет министров, посредническая роль в урегулировании конфликта является обязанностью Минской группы ОБСЕ. Я полностью поддерживаю продолжающиеся усилия под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в частности, по устранению многочисленных драматических последствий конфликта.

В этой связи хочу отметить, что сопредседатели недавно напомнили сторонам, что необходимы дальнейшие усилия для решения существующих проблем и создания атмосферы взаимного доверия, которая будет способствовать прочному миру», - сказал Рот.

13 апреля сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шеффер (США) с удовлетворением отметили укрепление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и отметили, что они следят за выполнением заявления от 9 ноября 2020 г.