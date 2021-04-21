Назван лучший автомобиль 2021 года

Жюри World Car Awards назвало электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 лучшим автомобилем 2021 года. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса.

"Самые сердечные поздравления Volkswagen c этой огромной победой. Только третий электромобиль (в истории конкурса) завоевал эту престижную награду!", — написали организаторы премии на странице в Twitter.

Основными конкурентами Volkswagen стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E. Победитель набрал 798 очков, а его оппоненты — 732 и 742 очков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Тем не менее Honda E получила титул "Лучший городской автомобиль 2021". Porsche 911 Turbo признали "самым производительным", а Mercedes-Benz S-Class – "самым роскошным". Награда за дизайн ушла Land Rover Defender.

В 2020 году лучшей машиной по версии World Car Awards стала Kia Telluride.