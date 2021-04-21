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Назван лучший автомобиль 2021 года

Назван лучший автомобиль 2021 года

Жюри World Car Awards назвало электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 лучшим автомобилем 2021 года. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса.

"Самые сердечные поздравления Volkswagen c этой огромной победой. Только третий электромобиль (в истории конкурса) завоевал эту престижную награду!", — написали организаторы премии на странице в Twitter.

Основными конкурентами Volkswagen стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E. Победитель набрал 798 очков, а его оппоненты — 732 и 742 очков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Тем не менее Honda E получила титул "Лучший городской автомобиль 2021". Porsche 911 Turbo признали "самым производительным", а Mercedes-Benz S-Class – "самым роскошным". Награда за дизайн ушла Land Rover Defender.

В 2020 году лучшей машиной по версии World Car Awards стала Kia Telluride.


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