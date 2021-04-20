Стороны должны уважать друг друга и работать во имя длительного мира: генсек СЕ о Арцахе

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич во время весенней сессии ПАСЕ приветствовала трехстороннее соглашение о прекращении огня, подписанное между Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября прошлого года. Как сообщает Арменпресс, Бурич подчеркнула, что самым важным в карабахском вопросе является диалог между Арменией и Азербайджаном.

«Стороны должны уважать друг друга и работать во имя длительного мира. Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании, было возвращение армянских военнопленных, ослабление напряженности между Арменией и Азербайджаном. Мы должны говорить со странами, а не о странах. Иногда необходимо сделать и первое, и второе. Но лучшая связь - это диалог. Это главный принцип работы нашей структуры. Такой подход нужно применять в самые сложные моменты. Самым важным в ситуации между Арменией и Азербайджаном в вопросе Карабаха является диалог», - сказала генсек СЕ.