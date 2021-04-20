Спасатели Арцаха в районе Гадрута обнаружили останки двух армянских военнослужащих
16:18, 20 Апрель, 2021
В результате поисковых операций, проводимых сегодня в районе Гадрута, на 5-м км дороги, ведущей в Дизапайт, арцахские спасатели обнаружили тела двух армянских военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.
Для выяснения личности погибших будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
После прекращения боевых действий обнаружено или передано армянской стороне 1 546 останков погибших.
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