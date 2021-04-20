Производство российской вакцины "Спутник V" может быть запущено в Италии в ноябре этого года, сообщил журналистам в Томске Антонио Фаллико - председатель совета директоров итальянского АО "Банк Интеза", участвующего в финансировании запуска производства.

Ранее Фаллико допустил вероятность, что производство российской вакцины может начаться в ближайшее время на севере Италии.

"Этот проект вполне реальный. Уже подписан контракт на передачу технологий. Завершается работа над контрактом по производству. Визит делегации ЕМА - Европейского фармакологического агентства, дал позитивные результаты. Если все будет хорошо и до конца мая ЕМА даст положительное заключение, то тогда уже можно будет переходить к практической работе, и в начале ноября, а в худшем случае в конце ноября, можно будет уже говорить о производстве "Спутника V" для Италии", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Фаллико добавил, что Италия всегда была настроена позитивно, все зависит от решения ЕМА. "Как только оно поступит, можно будет переходить к практической деятельности", - добавил он.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.