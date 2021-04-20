По состоянию на 11:00 20 апреля в Армении подтверждено 667 новых случаев COVID-19, 671 заболевших вылечились, есть 24 летальных исхода.

За последние сутки проведено 4 398 тестов. Всего проведено 942 001 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 209 485 случаев COVID-19, 189 688 из которых вылечились, есть 3 919 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 14 896 пациентов.

Зафиксировано 982 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.