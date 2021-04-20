Очередные проявления исламского “интернационализма”

В начале апреля духовный лидер мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с Патриархом Константинопольской церкви в Стамбуле Варфоломеем и пригласил его посетить мечети и церкви в Азербайджане и в Нагорном Карабахе. И хотя неизвестно, примет ли патриарх предложение или нет, отметим сразу, что в данном случае не столь важно принятие приглашения, сколько сам факт приглашения. Ведь Пашазаде не может никого приглашать в Арцах, более того, чтобы показать гостю христианские ценности, которые они разбомбили и разграбили, он не может сказать, что они сохранилось, лишь потому, что в этих местах расположены российские миротворцы.

Возвращаясь к теме, следует отметить, что во время беседы в резиденции Константинопольского Патриарха в районе Фанар Стамбула Аллахшукюр Пашазаде заверил, что он “всегда призывал к миру” и что “Азербайджан, где люди разных религий живут как друзья и братья, выступает за мир во всем мире”. Мы не обратились бы к этому сумасбродству, которое окутано лишь одержимостью тюрок и их нарциссизмом, если бы они не преследовали далеко идущие цели в ущерб коренным народам региона, в том числе и христианам-армянам.

“Я знал, что Азербайджанское государство в освобожденном Карабахе обеспечит мирное сосуществование всех религий. Армянская церковь проповедует агрессию против соседних народов, а армянское духовенство призывает к войне с крестом в одной руке и с оружием в другой”, - цитирует Пашазаде пресс-служба мусульман Кавказа. В то же время он выразил надежду, что “армянский католикос будет способствовать миру и диалогу, продвигать мирные и гуманитарные идеи и воздерживаться от религиозной ненависти в соответствии со своими моральными обязательствами, а не с войной”. Отмечается, что патриарх Варфоломей “отстаивал эту позицию и подчеркнул важность усилий Армянской Апостольской церкви в этом направлении”.

Но моральные обязательства, согласно турецко-азербайджанской логике, должны быть типичными для наших армян, для других христианских европейских народов, и это те ценности, которые исламизм использует против тех же христиан.

Православный портал Ortodox Times Константинопольского Патриархата не комментировал детали переговоров, но сообщил, что Пашазаде и Варфоломей “обсуждали вопросы, связанные с продолжающимся диалогом между Православием и Исламом”.

Разговор с лидером Константинопольской церкви о Карабахе, наверное, не случаен. С одной стороны, в войне, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года, его поддержал ближайший союзник - Турция, гражданином которой является и сам патриарх Варфоломей. С другой стороны, Русская Православная Церковь долгие годы выступала миротворцем и посредником в этом регионе. Интересно, что во время разговора Пашазаде с Варфоломеем никто из них, намеренно или нет, не упомянул об усилиях Московского Патриархата по восстановлению мира в Нагорном Карабахе, которые часто упоминаются в Москве. Варфоломей назвал главу Управления мусульман Кавказа “главным миротворцем в регионе и в мире”.

Мы уже неоднократно говорили о проявлениях турецкого исламизма в Европе и его далеко идущих целях, подчеркивая, что существующие в этом направлении структуры в основном финансируются Турцией. Основатель одной из упомянутых структур – организации “Национальное видение” Некметтин Эрбакан так выразил свою цель. “Европейцы больны ... мы дадим им лекарства. Вся Европа станет исламской, мы завоюем Рим”. Эрдоган, открывая турецкие центры и школы в Европе, а также строя огромные мечети во всех местах проживания турецко-мусульманской диаспоры, усиливает деятельность этих организаций. В основных документах этого движения содержатся призывы к “присоединению к джихаду”, “всегда быть готовыми к джихаду” и к признанию того, что сообщество верующих ставит цель “исламизировать общество”. В серии публичных заявлений Эрдоган даже призвал западных мусульман законно колонизировать принимающие страны, чтобы в один прекрасный день всем “европейским исламофобам стало бы страшно выходить из дома”.

Понятно, что Турция стремится распространять ислам и на Южном Кавказе, поэтому она завербовала наемников из Сирии и Ливии и отправила их в Азербайджан. И не только для того, чтобы помочь своему союзнику в Арцахской войне. Террористы, обосновавшиеся на потерянных территориях армянской стороны, будут играть роль ячеек турецкого ислама, но перед этим их надо создать. На это нужно время, и именно в этом свете следует рассматривать встречу Пашазаде с Варфоломеем. В связи с этим необходимо помнить о заявлениях официальных армянских кругов о том, что Армения - ворота в Европу. Нападение на нее - это нападение на Россию и Европу. Не только физически, но и духовно. Начинается духовная атака на Армению, и это тот фронт, который, как показала арцахская война, нельзя проигнорировать.

Сегодня мы являемся свидетелями возрождения Османской империи. Турция поддерживает Азербайджан, перевозит большое количество оружия и тяжелых вооружений в Идлиб, в Сирию, вмешивается в гражданскую войну в Ливии в пользу одной из сторон, угрожает греческим и французским военным кораблям захватить нефтяные месторождения в Средиземном море. В то же время Турция активно осуществляет экономическую, политическую и религиозную экспансию в ряде стран и регионов, в том числе и далеко за ее пределами. Запад уже начал прорабатывать планы сдерживания Турции и проведения красных линий. Эрдогану не рекомендуется переходить эти красные линии. Особенно тревожным является тот факт, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые в новейшей истории страны, взял курс на формирование союза с исламистами, к большому неудовольствию военного руководства. Он потерял доверие своей военной элиты, но получил поддержку исламских экстремистов всех национальностей. Другими словами, его поддерживает исламский интернационализм. И стоит ли удивляться тому, что в Стамбуле произошла встреча Пашазаде с Варфоломеем …

Ишхан КИШМИРЯН