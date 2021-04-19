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Глава МИД Нидерландов призвал Баку воздержаться от неподобающего поведения

Глава МИД Нидерландов призвал Баку воздержаться от неподобающего поведения

Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Стеф Блок, говоря об открывшемся в Баку «парке», где выставлены манекены армянских солдат и на фоне которого сфотографировался президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметил, что это были неприятные картины. Как сообщает Арменпресс, об этом министр сказал в парламенте Нидерландов, отвечая на вопросы депутатов.

«Г-н Де Рун попросил отреагировать на фотографии президента Азербайджана рядом со шлемами армян, возможно, погибших армян. Это очень неприятные картины. Ранее я заявлял, что призываю стороны достичь решения путем переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ и воздерживаться от неподобающего поведения, которое сделало бы невозможным окончательное решение», - сказал глава МИД Нидерландов.


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