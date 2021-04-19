В России провели более 126 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели более 126 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 126 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки провели 263 тыс. исследований,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются около 513,9 тыс. человек.