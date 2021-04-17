Вертолет совершил жесткую посадку на Кубани. Пилот погиб

Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Краснодарском крае, погиб. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России. "В результате жесткой посадки вертолета в районе 52-го км автодороги Краснодар - Новороссийск погиб пилот, мужчина 1960 года рождения. Службы экстренного реагирования на месте", - сказали в пресс-службе министерства.

В МЧС добавили, что вертолет совершил жесткую посадку в районе поселка Ильский во время орошения полей. На место крушения Ми-2 при проведении авиахимических работ выехали следователи и криминалисты. "Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.