Канадская провинция Альберта приняла закон о признании Геноцида армян

Законодательный орган канадскойпровинции Альберта единогласно принялзакон о признании Геноцида армян и других геноцидов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Ай Дата Канады.

По принятому закону апрель объявлен в этой провинции месяцем памяти, осуждения и предупреждения геноцида. Армянский комитетАй Дата Канады благодарит губернатора Джейсона Кенни и всех членов законодательного органа за их принципиальную позицию и приверженность справедливости и правде.