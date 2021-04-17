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Канадская провинция Альберта приняла закон о признании Геноцида армян

Канадская провинция Альберта приняла закон о признании Геноцида армян

Законодательный орган  канадскойпровинции  Альберта единогласно принялзакон о признании Геноцида армян и других геноцидов.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Ай Дата  Канады.

По принятому закону апрель объявлен в этой провинции месяцем  памяти, осуждения и предупреждения геноцида. Армянский  комитетАй Дата Канады благодарит губернатора Джейсона Кенни и всех членов законодательного органа  за их принципиальную позицию и приверженность справедливости и правде.

 

 


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