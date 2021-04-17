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Премьер-министр Никол Пашинян посетил Вайоцдзорскую область

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Вайоцдзорскую область

Премьер-министр Армении  Никол Пашинян— в Вайоцдзорской области.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила  пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.

«Премьер-министр встретится с жителями нескольких общин, почтит  память жертв 44-дневной Арцахской войны, посетит недавно построенный детский сад, ознакомится с ходом строительства дороги», - написала Геворкян.


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