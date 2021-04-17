Премьер-министр Никол Пашинян посетил Вайоцдзорскую область

Премьер-министр Армении Никол Пашинян— в Вайоцдзорской области.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян.

«Премьер-министр встретится с жителями нескольких общин, почтит память жертв 44-дневной Арцахской войны, посетит недавно построенный детский сад, ознакомится с ходом строительства дороги», - написала Геворкян.