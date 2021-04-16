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Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca

Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca

Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила первый компонент вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Сегодня я получила первую прививку препарата AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - приводятся в сообщении слова канцлера.

Ранее вакцину этой же компании получил президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Препаратом от AstraZeneca в ФРГ прививают лишь граждан старше 60 лет.


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