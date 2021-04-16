Президент Армении посетил церковь Св. Геворга в Грузии

В рамках официального визита в Грузию президент Республики Армения Армен Саркисян вместе с супругой Нунэ Саркисян посетил викариальную церковь Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви - церковь Св. Геворга.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян и Нунэ Саркисян возложили цветы к могилам похороненных во дворе церкви великих армян: Саят-Новы, художника Геворга Башинджагяна, известных полководцев Микаела Лорис-Меликова, Арзаса Тер-Гукасова, Ованеса Лазарянца, Бехбута (Бориса) Шелковникова.

Президент Саркисян и госпожа Нунэ Саркисян зажгли свечу в церкви и побеседовали с находящимися там армянами.

Президент Республики также встретился с представителями армянской общины и архиепископом Киракосом Давтяном. На встрече были затронуты вопросы отношений Родина-диаспора, проблемы местной армянской общины. Президент Саркисян проинформировал о встречах, состоявшихся в рамках его официального визита в Грузию, и их результатах.