Вице-премьер исключил обсуждение вопроса Зангезурского коридора в рамках рабочей группы

Вице-премьер Армении Мгер Григорян исключил возможность обсуждения вопроса о Зангезурском коридоре в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономической и транспортной коммуникации. Как сообщает Арменпресс, Григорян сказал об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

На замечание о том, что Баку говорит о Зангезурском коридоре, Григорян ответил: «Принято использовать слово «коридор» для обозначения транспортного пути, но я подчеркиваю, что даже в значении транспортного пути никакого такого вопроса не будет обсуждаться».

Он заверил, что в рамках трехсторонней рабочей группы обсуждаются варианты разблокировки транспортной коммуникации, правовое регулирование которых будет осуществляться исключительно на основе правовой базы СНГ, действующих международных договоров, конвенций, к которым Армения присоединилась. «Обсуждения по какому-либо другому формату на этой площадке у меня нет», - сказал он.

Сейчас основная работа выполняется экспертными подгруппами. На вопрос, мешает ли невыполнение 8-й статьи трехстороннего заявления - возвращение пленных, работе по разблокировке, вице-премьер отметил, что даже в эмоциональном плане фон для разблокировки должен быть гораздо более добрососедским.