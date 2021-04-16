Министр молодежи и спорта Ливана примет 24 апреля участие в церемонии поминовения жертв Геноцида

Министр молодежи и спорта Ливана Вардине Оганян 24 апреля в Ереване примет участие в церемонии поминовения жертв Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Ливанское национальное информационное агентство.

Офис президента Ливана Мишеля Ауни объявил, что они получили приглашение принять в Ереване 24 апреля участие в церемонии поминовения жертв Геноцида армян, которое было передано президенту Ауни чрезвычайным и полномочный послом Республики Армения в Ливане Ваагном Атабекяном.

Ливанское национальное информационное агентство отмечает, что президент Ауни поблагодарил за приглашение и поручил министру молодежи и спорта Вардине Оганян принять участие в церемонии.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Армянский народ, высокопоставленные официальные лица страны и прибывающие в Армению гости 24 апреля по традиции бывают на холме Цицернакаберд, чтобы воздать дань памяти жертв Геноцида армян. В разных странах мира проходят памятные мероприятия, марши требований.

Ливан - одна из 30 стран, признавших и осудивших Геноцид армян. Палата депутатов страны приняла это решение 3 апреля 1997 году. 11 мая 2000 г. законодательный орган Ливана принял еще один документ.