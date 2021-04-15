Минская группа ОБСЕ должна быть основным игроком в решении вопроса: посол Польши о возвращении пленных

Посол Польши в Армении Павел Чеплак коснулся вопроса армянских военнопленных в Азербайджане, отметив, что Минская группа ОБСЕ должна быть основным игроком в решении этого вопроса. На вопрос Арменпресс, какова позиция Польши по вопросу армянских военнопленных, в условиях, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев и его режим постоянно заявляют, что у них нет военнопленных, а удерживаемые в Азербайджане лица являются диверсантами.

«Наша позиция и наше мнение заключается в том, что Минская группа ОБСЕ должна быть главным игроком в решении этого вопроса. Мы знаем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ намерены прибыть в Ереван. Польша как государство-член ОБСЕ поддерживает эти действия», - сказал Чеплак.