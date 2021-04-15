Азербайджан грубо нарушает договоренности: речь спикера НС Армении в Санкт- Петербурге

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян в Санкт-Петербурге принял участие в Международной парламентской конференции «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм». Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Мирзоян выступил с речью, отметив:

“Спасибо большое, многоуважаемая Валентина Ивановна

Уважаемые коллеги, участники конференции,

Терроризм и насильственный экстремизм в любых формах проявлений превратилась в одну из самых опасных проблем 21-го столетия. Прошлый год ознаменовался еще одним беспрецедентным вызовом - новой коронавирусной инфекцией. Стремительное распространение нового вируса и связанные с пандемией ограничения создали серьезные проблемы во всех странах, мир стал более непредсказуемым, виртуальным, все сферы нашей жизнедеятельности кардинально изменились.

Мы все свидетели того, как проверке на прочность подвергаются политическая и социально-экономическая системы стран.

Хотел бы особо отметить важность призывов генерального секретаря ООН положить конец всем горячим конфликтам и сделать всё, для того чтобы избежать новой холодной войны.

Коллеги, казалось, вызовы связанные с коронавирусной инфекцией и тяжелыми

последствиями, должны были сплотить государства и народы. Однако несмотря на

призыв генерального секретаря ООН и глобальный гуманитарный кризис, Азербайджан в конце сентября прошлого года при полной открытой поддержке Турции и с привлечением наемных боевиков из разных террористических организаций из Ближнего Востока развязал широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха. На протяжении всей войны вооруженные силы Азербайджана целенаправленно обстреливали мирных жителей и жизненно важные инфраструктуры, оскверняли, уничтожали армянское историческое, культурное и религиозное наследие на территории Нагорного Карабаха, в том числе соборы и церкви, другие культовые и исторические памятники, такие, например, как памятники армянским маршалам и генералам, которые боролись и победили нацизм и фашизм ходе Великой Отечественной войны. Все эти деяния сопровождались вопиющими нарушениями прав человека и норм международного гуманитарного права.

Уже в самом начале эскалации стало очевидно, что в военной агрессии против

Нагорного Карабаха задействованы завербованные Турцией наемники-боевики из Сирии и Ливии. Факт переброски боевиков в наш регион был также установлен Россией, Францией, Ираном, США. Обращаю внимание на то, что министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров уже в ноябре прошлого года отметил, что около 2000 террористов были переброшены в регион. Эти наемники и представители террористических структур, участвующие в войне на стороне Азербайджана способствовали превращению Южного Кавказа в очередной центр

международного терроризма.

Мы не раз заявляли, что если не принять радикальных мер, то Южный Кавказ превратится в плацдарм для международных террористических организаций, откуда новая террористическая угроза может расползтись по всему региону.

По словам руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, с первых же дней войны в регион были переброшены наемники из таких запрещенных в России террористических организаций, как «Джебхат ан-Нусра», «Фиркат Хамза», «Султан Мурад».

Отдельно хотел бы отметить проблемы гуманитарного характера. Как вы знаете, обмен пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших является одним из обязательных пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Этот процесс должен был начаться сразу после подписания, причем была договоренность, что обмен пленными, удерживаемыми лицами, телами погибших должен был состояться по принципу “всех на всех”. Однако по прошествии более четырех месяцев мы констатируем, что азербайджанская сторона грубо нарушает соответствующие

договоренности. По сей день Азербайджан продолжает удерживать сотни армянских военнопленных и гражданских лиц. Есть неоспоримые и подтвержденные факты того, что многие пленные были замучены, искалечены и даже убиты.

Эти преступления были сняты на видео, распространены в социальных сетях и получили широкое одобрение в азербайджанском обществе. Очевидно, что

затягивание процесса возвращения со стороны Азербайджана пленных носит исключительно искусственный характер и создает серьезные препятствия на пути реализации трехстороннего заявления.

Армянская сторона полностью выполнила свои обязательства. В противовес этому, Азербайджан последовательно отказывается от реализации договоренностей, манипулирует списками военнопленных и удерживаемых лиц, фабрикует искусственные уголовные дела и в целом продолжает политику армянофобии, всем этим ставя палку в колеса процесса стабилизации Южного Кавказа и деблокады инфраструктур.

Такое отношение к достигнутым договоренностям не может не вызвать соответствующей реакции партнеров, которые заинтересованы в мире и стабильности нашего региона. Уверены, что незамедлительные практические действия послужат интересам скорейшего решения этого крайне важного вопроса.

Коллеги, мы призываем к единству, солидарности и глобальному партнерству, чтобы смягчить те трудности, которые нам еще предстоят. Перед нами стоит задача выработки совместных консолидированных действий на современные вызовы и угрозы, поиск законодательных решений актуальных проблем.

Благодарю за внимание”.