Мы должны способствовать реализации армяно-грузинских совместных бизнес-проектов: президент Грузии

В ходе переговоров в Тбилиси президент Армении Армен Саркисян и президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудили повестку дня двусторонних отношений, в том числе вопросы развития экономики, туризма и культурные проекты.

«Мы гордимся тем, что граждане Грузии армянского происхождения пользуются всеми возможностями этой страны для сохранения языка и культуры своих предков. В то же время государство должно сделать больше, чтобы полностью владели государственным языком и полностью интегрировались в экономическое и политическое развитие страны.

Я рада, что в ходе этого визита мы также обсудили некоторые инициативы, которые могут быть приемлемыми на нашем уровне, как помочь нашим бизнес-субъектам начать совместную работу над конкретными проектами», - как сообщает Арменпресс, сказала Зурабишвили, подводя итоги встречи.

По ее словам, нужно заинтересовать инвесторов в реализации совместных проектов, так как этот формат может быть более привлекательным. «Эти обсуждения будут продолжены, мы найдем конкретные решения», - сказала она.