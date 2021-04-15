Строительство и переоснащение ААЭС будет продолжено: Сурен Папикян

Строительство и переоснащение Армянской атомной электростанции будет продолжено.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении в НС заявил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“В 2020 году была окончена и в 2021 году была утверждена “Стратегическая программа развития сферы энергетики до 2040 года”. По этой программе предусмотрено продление срока эксплуатации ААЭС до 2026 г. Строительство и переоснащение ААЭС будет продолжено”, - сказал Папикян.

Армянская атомная электростанция, с целью выполнения определенных работ, на 141 день, с 15 мая 2021 года встанет на ремонт. После выполнения ремонтных работ ААЭС должна будет получить от регулирующего органа новую лицензию на эксплуатацию.