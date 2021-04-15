ЗПЧ Армении и депутаты СЕ призывают ЕС к конкретным шагам для освобождения армянских пленных

12 апреля в Европарламенте обсуждался вопрос о немедленном освобождении и возвращении из Азербайджана армянских пленных. На обсуждении Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян выступил со специальным докладом. Он призвал оказать международное давление на Азербайджан, чтобы предотвратить новые преступления.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Защитника прав человека, обсуждение было инициировано руководителем группы дружбы Армения-ЕС в Европарламенте Лукасом Фурласином, который выступил с докладом. Участие приняли руководитель делегации по связям с Южным Кавказом в Европарламенте Марина Кальюранд и исполнительный директор Европейского офиса “Ай Дата” Эгине Эвинян.

Арман Татоян сообщил, что 9 апреля он обратился в Комитет министров Совета Европы с призывом о немедленном возвращении всех пленных с армянской стороны, незаконно задерживаемых в Азербайджане.

Он еще раз обратил особое внимание на тот факт, что все военнослужащие армянской стороны и мирные жители были захвачены азербайджанскими вооруженными силами в продолжающемся вооруженном конфликте, поэтому все они военнопленные, и должны быть немедленно освобождены, возвращены на родину без каких-либо политических или иных предпосылок.

Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют процесс, грубо нарушая права пленных и их семей, причиняя им страдания и вызывая в обществе напряженную ситуацию.

Защитник прав человека заявил, что безотлагательность вопроса об освобождении заключенных следует рассматривать в контексте антиармянства и пропаганды вражды, проводимой в Азербайджане на самом высшем государственном уровне. Власти Азербайджана используют проблему армянских военнопленных для продвижения своей политики ненависти. Эти преступления являются преступлениями на национальной почве, которые активно поддерживаются властями Азербайджана.

Арман Татоян считает, что ЕС должен институционально выразить свою позицию, чтобы устранить эти нарушения и предотвратить дальнейшие.

В ходе обсуждения Защитник прав человека Республики Армения подробно представил международные нормы гуманитарного права и прав человека, которые требуют немедленного освобождения пленных и их безопасного возвращения на родину.