Через 4,5 месяца предоставленные Турции тарифные преференции в ЕАЭС будут отменены

Согласно принятому акту, предоставленные Турции тарифные льготы в ЕАЭС, будут отменены. Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, отвечая на вопрос депутата Артака Манукяна.

«В ЕАЭС принят акт, согласно которому через 4,5 месяца предоставленные Турции преференции будут отменены. И в этом смысле я считаю, что наш бизнес должен это учитывать, потому что мы говорим об очень серьезном альтернативном рынке продаж», - сказал Григорян.

По его мнению, минэкономики Армении выступит с более конкретными мероприятиями и предложениями для бизнеса.