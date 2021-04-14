Азербайджан не выполняет свои обязательства в рамках письменных договоренностей: премьер Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть письменная договоренность с Азербайджаном о возвращении пленных, и она остается в силе. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян.

«Есть письменная договоренность с Азербайджаном о возвращении пленных, которое подписали премьер-министр Армении, президент Азербайджана и президент России. Это соглашение остается в силе каждый день и в любой момент. Необходимо отметить, что Азербайджан не выполняет взятые на себя обязательства, и я рад отметить, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ также четко заявили о необходимости возвращения пленных и других удерживаемых лиц», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что власти Азербайджана делают этот вопрос предметом политических манипуляций, в том числе с целью спровоцировать внутриполитическую нестабильность в Армении.