Время в Ереване: 11:07:36,   14 Апрель

Количество погибших - 3 621, 321 человек пропали без вести: Пашинян

Количество погибших - 3 621, 321 человек пропали без вести: Пашинян

Количество погибших военнослужащих в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха - 3 621. Как передает Арменпресс, это сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Карапета Мхчяна.

“На данный момент у нас 3 621 погибших военнослужащих. Их гибель подтверждена свидетельствами о смерти, 321 человек числятся пропавшими без вести, останки 201 погибших находятся на исследовании ДНК, есть более 100 останков, идентифицированных с конкретными родными, но родные по разным причинам пока отказываются принимать эти факты. Многие наши соотечественники верят, что их родные живы, находятся в плену, есть семьи, которые не доверяют анализам ДНК”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Никол Пашинян добавил, что окончательное число погибших - около 4 000.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации