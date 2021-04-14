В Армавирской области на 106-м году жизни скончалась пережившая геноцид Овсанна Мирханян

В селе Ленуги Армавирской области скончалась Овсанна Мирханян, пережившая Геноцид армян. В беседе с Арменпресс сын Овсанны Мирханян Саргис Мирханян сообщил, что матери было 106 лет.

“Она перенесла сложныв операции. Кроме того, после падения во дворе она уже не могла вставть с постели. Нас 5 детей. У моей матери в Сирии было 2 дочери. Они погибли”, - рассказал Саргис Мирханян.

По словам пресс-секретаря губернатора Армавира Эрмине Варданян, Овсанна Мирханян была последней из переживший геноцид, которые жили в Армавирской области.

“В последние 1-2 года в Армавирской области проживали 4 человека, переживших геноцид. В прошлом году их было двое, одно была Овсанна Мирханян. В начале этого года скончалась и другая старая женщина, жившая в селе Варданашен, Епраксия Геворгян, которая тоже пережила геноцид”, - рассказала Варданян.

Овсанна Мирханян была героев спецпроекта информационного агентства “Арменпресс” “Аканатес”. В разговоре с автором проекта она рассказывала об изгнании из Стамбула в Алеппо.