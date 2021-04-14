Армен Саркисян принял руководителей ряда партий

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя партии “Республика” Арама Саркисяна, учредителя-председателя Объединенной Трудовой партии Гургена Арсеняна, соучредителя партии “Суверенная Армения” Давида Санасаряна и председателя партии “Справедливая Армения” Норайра Норикяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Указанные партии обращались к президенту Республики по поводу принятого Национальным собранием и представленного на подпись президента Республики проекта изменений в Избирательном кодексе.

На встрече с президентом руководители партий представили свои мнения и позиции относительно законодательных изменений.