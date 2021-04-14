Для сельскохозяйственных кооперативов будет создана более благоприятная налоговая среда

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный правительством проект закона, которым сельскохозяйственным кооперативам предоставляется возможность пользоваться налоговыми льготами при организации продажи сельхозпродукции членов кооперативов. Как передает Арменпресс, на заседании НС Армении законопроект О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс получил 92 голоса “за”, 2 “против” и 16 воздержавшихся.

До конца 2024 года продажа сельскохозяйственной продукции производителями будет освобождена от налога на прибыль. Однако льготы будут только в тех случаях, когда продажа сельскохозяйственной продукции осуществляется непосредственно производителем сельскохозяйственной продукции, привилегии для реселлеров не предусмотрены.

Во всех тех случаях, когда сельскохозяйственный кооператив сам организовывал продажу сельскохозяйственной продукции, произведенной его членами, по действующему законодательству льготы не применялись, поскольку получалось, что реализатором был не производитель.

Проектом предлагается закрепить, что в плане применения этой льготы производителем сельскохозяйственной продукции считается и сельскохозяйственный кооператив.