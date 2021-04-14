Будет создан Антикоррупционный суд: Парламент Армении принял законопроект

Национальное собрание Армении во втором чтении приняло представленный правительством пакет законопроектов о создании Антикоррупционного суда.

Как передает Арменпресс, пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения” и в прилагаемые законопроекты на заседании НС был принят 80 голосами “за”, 33 “против” при 1 воздержавшемся.

Законопроектом определен и состав судей Антикоррупционного суда. Установлено, что Антикоррупционный суд должен действовать в составе не менее 15 судей, из которых, по меньшей мере, 10 должны быть судьями по делам расследования коррупционных преступлений, а 5 - судьями по антикоррупционным гражданским делам.

В Антикоррупционном суде будут проходить судебные дела по всем преступлениям коррупционного характера, будут рассматриваться иски, связанные с имущественными и неимущественными интересами государства, иски, поданные по взысканию имущества незаконного происхождения.