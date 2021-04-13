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После болезненного поражения поставлена не точка, а всего лишь запятая: депутат НС

После болезненного поражения поставлена не точка, а всего лишь запятая: депутат НС

По мнению члена фракции «Процветающая Армения» НС Армении Микаела Мелкумяна, после Арцахской войны нужно смотреть в будущее и готовиться к победам. Как сообщает Арменпресс, такое мнение Мелкумян выразил во время часа заявлений в НС.

«Я хочу верить, и мы все должны верить, что после этого болезненного поражения, после этого конфликта поставлена не точка, а всего лишь запятая. Мы все должны жить с новой повесткой дня, чтобы выпрямиться, подготовиться к следующей победе, хотя бы небольшими шагами, к победам, которые могут восстановить наше национальное достоинство», - сказал Мелкумян.

Депутат подчеркнул, что нужно вложить все усилия для возвращения военнопленных. Мелкумян отметил, что через несколько дней в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге будут очень резкие высказывания по этому поводу. Он отметил, что одно государство-член Совета Европы захватывает граждан другого государства-члена в плен. «Это абсурд, мы должны представить этим структурам очень четкие требования», - сказал депутат.


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